Infosessie over hoe je winst kan maken door te investeren in zonnepanelen op Herenthoutse gebouwen

In het verleden kregen zonnepanelen reeds een plekje op GOC Ter Voncke en de gemeenteschool. Nu gaat men verder de ingeslagen weg in met vier extra zonnepaneelinstallaties op het gemeentehuis, Huis Driane, Hof Driane en Sportcomplex ’t Kapelleke. Daarvoor werkt men samen met Campina Energie, een burgercoöperatie, die mensen samenbrengt om te investeren in de productie van hernieuwbare energie. In totaal worden 248 panelen geïnstalleerd goed voor het stroomverbruik van 38 gezinnen.

Participeren

Infomoment

Wie hierin geïnteresseerd kan op woensdag 29 maart om 20.00 uur langskomen op een infomoment in de gemeentelijke Feestzaal aan de Bouwelse Steenweg. “Tijdens deze avond kaderen we dit project in ons energie- en klimaatplan dat mikt op 55 procent CO2-reductie tegen 2030 en geven we aan welke andere projecten reeds werden gerealiseerd of op stapel staan.” Deelname is gratis, inschrijven kan via omgeving@herenthout.be of 014 50 21 21.