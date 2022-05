IN BEELD. De eerste dag van Clamotte Rock zit erop

voetbal eindronde vierde provinciale FC Mol en SKS Herentals promoveren samen met een unieke jeugdwer­king naar derde provincia­le

FC Mol en SKS Herentals, de twee Kempische clubs die in de eindronde van vierde provinciale tegenover mekaar stonden, kregen zaterdagavond te horen dat ze beiden de overstap naar derde provinciale mogen maken. Met dank aan ASV Geel, dat in de interprovinciale eindronde won van Rumbeke. Voor zowel Mol als Herentals is het een bekroning van een mooie visie, waarbij de eigen jeugd centraal staat.

