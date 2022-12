IN BEELD: Dag 1 van HLN-reporter Jurgen zijn Pieterpad-avontuur, een wandeling van 500 kilometer voor het goede doel

DAG 1:

Maandag 19 december. Het hoogtepunt van de etappe naar Winsum? Dat lag met voorsprong bij aankomst in mijn slaapplekje voor vannacht. Na een heerlijke, leuke ontvangst en een gezellige babbel over Duifkes Pieterpad besloten de eigenaars van B&B De Krakende Wagens hun pipowagen gratis ter beschikking te stellen tijdens mijn doortocht. “Omdat het zo’n mooie en warme onderneming is die je aangegaan bent”, klonk het. Dankjewel! Ikzelf breng de nacht door in pipo-wagen ‘Wie Het Kleine Niet Eert’. Toepasselijker kan niet. Normaal kostte deze slaapplek me een veertigtal euro. Centjes die ik nu heel graag zelf richting Duifkes Pieterpad kan opsturen.



De etappe zelf dan. Van Pieterburen naar Winsum in de regen? Daar leek het al enkele dagen op af te stevenen, maar niets was minder waar vandaag. Een grijze hemel, dat wel. Maar geen druppeltje regen te bespeuren. Door velden, langs kronkelwegen, over gebogen bruggetjes, via kleine dorpjes als Eenrum en - jawel u leest het goed - Mensingeweer met hun petieterige huisjes en die typische Hollandse molens wandelde ik vol goesting, en af en toe zelfs fluitend, het Pieterpad over vandaag. Genieten. Hopelijk morgen naar de binnenstad van Groningen hetzelfde verhaaltje.