Herenthoutse ruiter Steven Mariën aan de slag op EK in Lausanne: “Een droom die, na hard werken en veel trainen, eindelijk uitkomt”

Een hele week lang wordt in het Zwitserse Lausanne door combinaties vanuit gans Europa gestreden voor de Europese titel eventing voor landelijke ruiters. Eén van die deelnemers aan deze wedstrijd is Herenthoutenaar en paardenliefhebber Steven Mariën. Deelnemen aan het EK is voor de Herenthoutenaar al zijn hele leven een droom, eindelijk worden die dromen deze week omgezet in daden.

Eventing is misschien wel de zwaarste en moeilijkste discipline die binnen LRV van kracht is. De sporttak wordt dan ook niet voor niets de ‘triatlon onder de paardensport’ genoemd. Eventing bestaat uit drie onderdelen waaraan paard en ruiter moeten deelnemen. Zowel dressuur, jumping als cross country staan op het programma en dat vergt veel training. “Geselecteerd worden voor deze wedstrijd is iets waar ik al jaren voor train”, klinkt het vanuit Zwitserland. “Het paard moet in topconditie zijn. Zowel in dressuur en jumping is dat het geval, maar voor de cross nog veel meer. Hierin moet Noortje binnen een vastgelegde tijd een lang crossparcours afleggen met ook nog eens vele zware en grote hindernissen onderweg.”

Van kindsaf

Steven Mariën is van kindsaf opgegroeid in het paardenwereldje. Zowel zijn vader, grootvader, nonkels als zijn neven en nichten zijn paardenliefhebbers van het eerste uur. Op zevenjarige leeftijd startte hij met zijn pony Wiske bij de Herenthoutse LRV ponyclub. Later stapte hij over naar de grote paarden en vandaag de dag is de Herenthoutenaar nog steeds lid van deze rijvereniging.

Quote Niet elk paard is zomaar geschikt om op dit niveau te presteren. Noortje is top in jumping en in de cross Steven Mariën

Om zijn droom te laten uitkomen, deelnemen aan het EK in Lausanne dus, was hard werken, veel trainen en deelnemen aan wedstrijden in heel Vlaanderen een must de voorbije jaren. “Er gaan heel wat wedstrijden en trainingen vooraf om uiteindelijk geselecteerd te worden voor het EK”, weet hij. “Niet elk paard is zomaar geschikt om op dit niveau te presteren. Na elk onderdeel worden onze paarden dan ook nog eens onderworpen aan een keuring bij de dierenarts om te zien of het paard in orde is om verder deel te nemen aan de wedstrijd. Noortje is een paard met enorm veel vermogen. Top in jumping en in de cross.”

Punten handhaven

Welke ambities Steven heeft? Op zijn allereerste EK hoopt hij zijn punten die behaald werden in dressuur te handhaven na de cross en de jumping. “Het zijn die punten waar de fouten in jumping en cross achteraf in verrrekend worden”, klinkt het. De Belgische afvaardiging in Lausanne bestaat uit een team van zes ruiters en twee individuele ruiters. De zes ruiters die in team aan de bak moeten leggen eveneens een wedstijd af in zestal voor het landenklassement.

Kempen boven!

Het team dat onze driekleur vertegenwoordigd is dit jaar goed vertegenwoordigd door ruiters uit de kempen. Zo reisden Steven Mariën van LRV Herenthout, Thomas Smeyers van LRV Grobbendonk, Sybille De Cartier van LRV Weelde-Ravels, Davy Gorris van LRV Merksplas af naar Zwitserland. Yarno Geeroms van LRV Haaltert en Stefaan De Pauw van LRV Erpe Mere zijn de niet-kempenaren die het zestal vervullen. De twee individuele ruiters zijn tot slotte Nele Revyn van LRV Minderhout en Kristien Both van LRV Geetbets.

