Herenthoutse klokken net op tijd in orde om paaseitjes te brengen

Herentals/Noorderwijk Onderzoek naar herbestem­ming Sint-Bavo­kerk

Momenteel loopt er een onderzoek naar een mogelijke neven- of herbestemming van het kergebouw in het centrum van Noorderwijk. Er wordt bekeken wat de Sint-Bavokerk in de toekomst kan betekenen voor Herentals. Het eindresultaat wordt op maandag 2 mei toegelicht.

13 april