Herenthoutse Julot (19) stoomt zich klaar voor live shows The Voice van Vlaanderen: “Het hele dorp steunt me!”

Julot Van de Poel (19) uit Herenthout overleefde enkele weken geleden de blind auditions van VTM-programma The Voice van Vlaanderen dankzij Natalia. Het was Kempenaar Natalia die toen als enige overtuigd werd door het stemgeluid van streekgenoot Julot. Tijdens de knock-outs maakte Natalia dat voorval nog eens duidelijk met de opmerking “Hadden jullie prut in jullie oren toen?”, nadat Julot alweer een prachtprestatie neerzette op het podium.

Quote Ik durf me meer en meer smijten. Nog niet helemaal, maar stapje voor stapje komt dat in orde Julot Van de Poel

Ondertussen overleefde de Herenthoutse nachtegaal ook reeds de zogenaamde ‘battles’ en plaatste zich hiermee voor de live shows die vanaf vrijdag op de buis te zien zijn. Slechts drie deelnemers per coach krijgen de eer hun team te vertegenwoordigen tijdens die live shows. “Ook hier wil ik me echt wel bewijzen”, klinkt het bij Julot. “Ik durf me meer en meer te smijten tijdens de repetities. Nog niet helemaal misschien, maar stap voor stap komt dat in orde. Ik krijg vaak te horen dat ik enorm gegroeid ben tegenover in het begin van mijn avontuur.”

Volledig scherm Sinds deze week hangt de banner van Julot Van de Poel tegen de gevel van café Lux in Herenthout © rv

In haar thuisdorp loopt men ondertussen warm voor de uitzending van komende vrijdagavond. Affiches verschijnen her en der en pal in het dorpscentrum tegen de gevel van café Lux op de Markt hangt sinds woensdag een groots spandoek met de afbeelding van Julot. Het is duidelijk dat men in het Stoetersdorp vol spanning aftelt naar haar prestaties. “Ik ben echt onder de indruk” en “We stemmen Julot naar de finale”, zijn maar enkele van de vele reacties die op sociale media te lezen waren de voorbije dagen.

Quote Stap na stap wil ik meer van mezelf laten zien, want ik heb nog niet alles getoond! Julot Van de Poel

Vrijdagavond duimt dus heel Herenthout voor hun dorpsgenote en dat doet de zangeres enorm veel plezier. “Enorm leuk om te zien dat iedereen me zo hard steunt de laatste weken. Mijn familie, mijn vrienden en ondertussen zelfs alle mensen van ons dorp!”, weet Julot. “Soms krijg ik van hen de opmerking dat ze zeker zijn dat ik ga winnen. Leuk, zeker wel. Maar ik hou mijn beide voetjes op de grond. Ik wil stap na stap meer van mezelf laten zien, want ik weet dat ik nog niet alles getoond heb. Ik wil zo graag door naar die tweede live show.”

Nadat de drie kandidaten van team Natalia hun zangkunsten getoond hebben vrijdag gaan de lijnen open en kan er naar hartenlust gestemd worden. Stemmen kan via SMS of via de vtm website waarvoor men eerst een gratis account dient aan te maken. Uiteindelijk gaat één kandidaat door via de stemming en wordt een tweede deelnemer door Natalia zelf uitgekozen om verder te gaan naar de volgende ronde.

Volledig scherm De affiche van Julot Van de Poel tijdens The Voice van Vlaanderen © rv

