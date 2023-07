Herenthout Zingt op zondagavond 9 juli in Zaal Lux

UITGETEST. Wijnen uit de Kempen. Deel 1, bubbels en wit: “We ruiken ook een kleine ‘zweetgeur’... en dat is echt wel positief”

Wanneer we een flesje rood of wit ontkurken, kiezen we vaak voor bordeaux, chianti of rioja. Maar waarom je vrienden eens niet verrassen met een wijn ‘van bij ons’? In de Kempen vind je alvast genoeg wijnboeren. Om jou te inspireren, proeft en beoordeelt onze jury van tien gediplomeerde kenners twaalf Kempense wijnen. Vandaag: bubbels en wit. “Deze mousserende wijn kan perfect naast een basischampagne staan.”