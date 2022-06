Herenthout Zingt aan vooravond van Vlaamse Feestdag

Herentals Militaire parade op Grote Markt voor bevelsover­dracht binnen 29ste Bataljon Logistiek

Donderdag werd de Grote Markt van Herentals de hele dag afgesloten voor het verkeer. Reden was het feit dat er een bevelsoverdracht plaatsvond binnen het 29ste Bataljon Logistiek dat in Grobbendonk gevestigd is.

24 juni