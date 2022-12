Herenthout ontvangt label Kindvriendelijke Gemeente: “Goed voor kinderen, is goed voor iedereen”

Het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ wordt om de twee jaar uitgereikt door een jury. Het zijn zij die onderzoeken of gemeenten en steden kunnen aantonen of ze een langetermijnambitie hebben om te werken aan de kindvriendelijkheid van hun beleid. Zij die het label in de wacht slepen, tonen aan dat ze erkenning geven aan het burgerschap van kinderen en jongeren terwijl ze de garantie bieden dat hun stem meetelt en ze de jongeren kansen bieden om samen aan hun stad of dorp te kunnen bouwen.

Portfolio

Een delegatie van de gemeente Herenthout onder leiding van de jeugddienst en de schepen van jeugd Sander Ooms (Eenheid) zakte af naar Brussel om het portfolio voor te stellen aan een achtkoppige jury. “Het portfolio werd samengesteld na een intensieve periode van analyse, onderzoek, strategie en visie over het kindvriendelijk beleid in Herenthout, nu en in de toekomst”, klinkt het bij Ooms. “Na een positieve deliberatie ontving Herenthout dan ook vol trots het label. Dit label werd uitgereikt in het Vlaams Parlement door Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle. We mochten samen met nog zestien andere steden en gemeenten het podium op.”

Geen eindpunt, maar startpunt

Het behalen van het label is voor de bevoegde schepen geen eindpunt, maar een startpunt. “In de komende jaren wil de gemeente verschillende acties uitzetten vanuit het departement Vrije tijd, maar evenzeer op het gebied van openbare ruimte, milieu en mentale gezondheid”, gaat het verder. “Al deze acties moeten van Herenthout een aangenamere plek maken voor jong én oud, want een gemeente goed voor kinderen, is een gemeente goed voor iedereen.”

