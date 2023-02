Herenthout krijgt trofee voor 'tweede sociaalste gemeente van Vlaanderen’

Give A Day is de organisatie waarmee de gemeente Herenthout, net als andere gemeenten, samenwerkt om het juiste vrijwilligerswerk te koppelen aan de juiste vrijwilliger. Volgens de organisatie is Herenthout de tweede sociaalste gemeente van Vlaanderen. De gemeente kreeg daarvoor een trofee overhandigd. “Herenthout staat op de tweede plaats omdat onder andere het hoogste aantal vrijwilligers actief is bij gemeentelijke projecten in verhouding met het inwonersaantal: 411 vrijwilligers op 9287 inwoners. Dus bijna 5 op 100 inwoners is actief, met daarnaast nog 180 vrijwilligers die niet via Give a Day geregistreerd zijn. Je hoeft dus niet de grootste te zijn om de sociaalste te zijn”, klinkt het bij de gemeente.