Herenthout knalt 2023 zonder vuurwerk in

Geen vergunning

Vuurwerkgevaren

Vuurwerk is gevaarlijk en zorgt elk jaar opnieuw voor gewonden. Dieren schrikken van vuurwerk en kunnen in hun paniek zichzelf en mensen in gevaar brengen. Er is een verhoogd risico op brand bij het gebruik van vuurwerk. Wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen met vuurwerk, zijn ze niet bereikbaar voor noodgevallen. Vuurwerk is ongezond en zorgt voor pieken van fijn stof, terwijl dat stof er dan weer voor zorgt er vervuiling aanwezig is in de riolen. De lijst van nadelen bij vuurwerkgebruik is enorm.