Herenthout heet nieuwe inwoners welkom met ontbijtbuffet en treinrit door stoetersdorp

Herentals Uitbaters muziekcafé The Roxy trakteren met gratis optredens op Grote Markt: “Jaar geleden amper vier man aan tafel en nu dit, veel plezanter!”

‘The Roxy Fest’ is de naam van het verjaardagsfeest van Café The Roxy in Herentals. Zes bands komen er verspreid over de hele dag langs op het podium dat zijn plaats krijgt recht over het café op de Grote Markt. De opvallendste naam op de affiche zijn de Britten ‘Not The Rolling Stones’, ‘s werelds strafste tribute band van de echte The Rolling Stones. En de inkom? Die is volledig gratis!

12 mei