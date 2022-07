Gunther Neefs, Frimout en lokaal talent Amber staan op 14 augustus op podium Parkfeesten

Merksplas INTERVIEW. Steffi (34) en Piet-Hein (42) openen vierde horecazaak en een zomerbar: “Ik droomde van New York en Tokio, maar het werd Beerse, Turnhout en Merksplas”

Piet-Hein Van Spaendonck (42) en Steffi Van de Sande (34) openden recent hun vierde (!) horecazaak in de Kempen. Alle vier kregen ze een jongensnaam. Het lot bracht de twee ondernemers met een hart voor de horeca samen en het verhaal kende de voorbije vijf jaar – ondanks die vervelende coronacrisis – een steile vlucht. “Toen ik Steffi leerde kennen was haar droom een discotheek in New York en een zaak in Tokio. Niet echt realistisch, maar het tekende wel haar drive. De rest is geschiedenis”, lacht Piet-Hein.

