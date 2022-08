Gunning toegekend voor site Serneels

Berlaar Eerste vluchtelin­gen worden op 8 augustus verwacht: “20 medewer­kers voor opvangcen­trum in Berlaar gevonden, maar we zoeken verder”

Rode Kruis Vlaanderen heeft ondertussen 20 medewerkers gevonden voor het opvangcentrum voor asielzoekers en vluchtelingen in Berlaar. In de week van 8 augustus worden de eerste vluchtelingen in de Berlaarse legerkazerne verwacht.

