Groepje jongeren uit Herenthout terroriseert al maandenlang uitgaansleven in Kempense dorpen: “Ze noemen zich de Bende van 2270”

Herentals Meer dan 2.500 fietsers bollen dagelijks over brug Herenthout­se­weg

Tussen 1 september van vorig jaar en 31 augustus van dit jaar passeerden in totaal 928 775 fietsers over de nieuwe Albertkanaalbrug aan de Herenthoutseweg in Herentals. Daarmee gelden deze brede fietspaden als één van de drukste fietsassen in de stad. Leuk detail, de drukste fietsdag van het jaar was de dag van het Na-Tourcriterium.

22 november