Gezinsbond organiseert avond met gezelschapsspelletjes

Herenthout Clamotte Rock pakt uit met stevig gitaarge­weld: Channel Zero, Guano Apes en SONS

De organisatoren van muziekfestival Clamotte Rock in Herenthout hebben lang op zich laten wachten, maar vandaag is het zover. Met Channel Zero, Guano Apes en SONS zijn meteen enkele kleppers van formaat bekend gemaakt. Pat B is dan weer de eerste DJ die een plek krijgt op de affiche.

13 januari