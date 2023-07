“De klappen kwamen van overal”: tiental slaat caféganger in elkaar omwille van omgestoten pintje

“Voor hetzelfde geld was de politie komen aanbellen met slecht nieuws.” Evi De Herdt deelde zaterdag een oproep op sociale media, nadat papa van haar kindjes Aaron Schroeven (33) door een groepje cafégangers in elkaar werd geslagen op het terras van Den Hosp. “Mijn misdaad: een pintje omstoten tijdens het dansen. Het was puur zinloos geweld”, klinkt het.