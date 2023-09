Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Herenthout vandaag

The 9.5 Triple Blues Band speelt in café ‘t Wit Paard

Café ‘t Wit Paard in Heist-Goor krijgt op zaterdag 9 september The 9.5 Triple Blues Band over de vloer. De band brengt covers, voornamelijk blues, van onder andere CCR en ZZ Top. De jonge poprockformatie The Mind speelt het voorprogramma. De concertavond start om 21 uur, toegang is gratis. Café ‘t Wit Paard vind je in de Pastoor Mellaertsstraat.