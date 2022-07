Gemeentebestuur zet zoektocht naar erfpachtnemer voort: “We willen de deuren van volkscafé Het Molenhuis zo snel mogelijk terug open”

HerenthoutHet Herenthoutse gemeentebestuur is naarstig op zoek naar een erfpachtnemer voor het gebouw waarin volkscafé ‘Molenhuis’ en broodjeszaak ‘Bij de Gommer’ gevestigd zijn. De vorige uitbater van het café overleed in december van vorig jaar en sindsdien staat de kroeg leeg. Sinds april is de zoektocht van kracht en kandidaten konden zich aanmelden bij het gemeentebestuur. Jammer genoeg kwam er geen kandidatuur binnen.

“Dit hadden we als schepencollege niet echt zien aankomen”, vertelde schepen Sander Ooms op de gemeenteraad maandagavond. “Daarom gaan we de termijn verlengen tot 15 september en enkele info-avonden inlassen waarin we duidelijk maken wat de erfpachtovereenkomst exact inhoudt. Daar wringt het schoentje wel eens denk ik. Voor velen is dit onbekende materie. Zowel in juli als augustus wordt een avond ingepland waarbij we uitleg zullen geven over het hele erfpachtverhaal.”

Quote We hopen dat de verdere toekomst voor de broodjes­zaak mogelijk is Sander Ooms (Eenheid)

De erpachtnemer krijgt voor dertig jaar de pacht over het hele gebouw. “We stellen wel voorop dat de lopende huurovereenkomst van de broodjeszaak gerespecteerd wordt én dat de functie als volkscafé blijft bestaan. Diegene die de uitdaging aangaat kan kiezen dat hij zelf uitbater wordt of dat hij het geheel of gedeeltelijk verder verhuurd. Op die manier hopen we de risico’s voor de erfpachtnemer heel beperkt te houden. Hij zal immers de eventele huurprijs van beide etablissementen apart of samen zelf kunnen bepalen. Op die manier hopen we ook dat een verdere toekomst voor de gekende en gewaardeerde broodjeszaak voor de huidige uitbater mogelijk kan zijn.”

Slechte horecatijden

Het gemeentebestuur beseft dat het een moeilijke zoektocht zal worden, maar geeft de hoop niet op. “We zien het horecaleven in Herenthout achteruitgaan en zo staan er wel meerdere café’s over te nemen in ons dorp. Net daarom blijven we erop hameren dat Het Molenhuis moet blijven bestaan. Het volkscafé is sinds jaar en dag een begrip in het stoetersdorp en biedt enorm veel mogelijkheden met het achterliggende zaaltje. Net zoals onze inwoners en verenigingen willen we als gemeente zo snel mogelijk de deuren van Het Molenhuis terug open”, besluit Ooms.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.