Ga zondag op ontdekking tijdens opendeurdag VOC Neteland: “Enige dag in het jaar dat we onze deuren openzetten”

Heist-op-den-Berg Hestival start sterk, met dank aan #LikeMe On Tour: “Om en bij de 10.000 bezoekers verwelkomt”

Het gratis festival Hestival in Heist-op-den-Berg kon op zaterdagmiddag al meteen bij de eerste noot op veel belangstelling rekenen. Dat had veel te maken met openingsact #LikeMe On Tour, het collectief rond de Belgische muzikale jeugdserie. “We hadden niet verwacht dat het deze impact zou hebben. Lang voor openingstijd stond er een lange rij van wachtende kinderen, ouders en grootouders”, vertelt Robin Bastaens van Hestival. Later op de dag volgden nog The Guru Guru, Funeral Dress, Glints, Absynthe Minded en Deejay Mr. T.. “Ik schat dat we om en bij de 10.000 bezoekers hebben ontvangen. Volgens de organisatie gebeurden er tijdens het evenement geen noemenswaardige evenementen.

28 augustus