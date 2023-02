Fototentoonstelling over carnaval bij Huis Driane: “Het doet me nu al uitkijken naar de optocht van zondag”

Op de eerste carnavalsoptocht is het nog wachten tot komende zondag, maar wie al eens een beetje wil proeven van het stoetgebeuren in Herenthout kan gerust binnenwandelen bij Huis Driane aan de Molenstraat. Leden van carnavalvereniging Peer Stoet zorgden er voor een leuke fototentoonstelling die in de smaak valt zo blijkt.

In de gangen en in de cafetaria bij Huis Driane in Herenthout werden 14 kaders met honderden foto’s en krantenknipsels opgehangen door archivarissen van Peer Stoet André Cambré en Jan De Preter. “Awel, dat is dik in orde al die kaders met die foto’s hier aan de muren”, vertelt bewoner Ludo Clijmans (75). Ludo stond zelf vele jaren aan de inkom van de carnavalstoet en kijkt uit naar de optocht komende zondag. “De tentoonstelling hangt hier van in het begin van deze week en is plezant om te bekijken. Het doet me er naar uitkijken om zondag naar de stoet te gaan zien in het centrum.”

Quote Telkens ik door de gang wandel kan ik het niet laten mijn hoofd even te draaien en de foto’s te bekijken Mil Heylen

“Ik heb even bij de mannen bijgestaan toen ze de foto’s aan de muur hingen”, vult medebewoner Mil Heylen (77) aan bij een tas koffie in de cafetaria. “Die konden over de stoet praten zoals een boer over zijn koeien kan praten. Die wisten er alles van. Telkens ik door de gang hier wandel kan ik het niet laten om mijn hoofd eens even te draaien en de foto’s te bekijken.” Mil herinnert zich nog zijn eerste stoetdeelname zo’n 70 jaar geleden. “Als kind deed ik toen mee met een groep die de ‘appeltjes van oranje’ brachten tijdens de stoet. Lang geleden allemaal!”

Volledig scherm De kaders kregen onder meer een plekje in de gang bij Huis Driane © Huis Driane

Huis Driane maakt zich volledig op voor een leuke feestperiode de komende dagen. “Op zondag is het hier het Stoeterscafé en kan iedereen tussen 13.30 uur en 18 uur iets komen drinken. Op woensdag is het dan groots carnavalbal in de cafetaria waarbij ook Prins Bram I, de nar, de raad van elf en de dansmariekes aanwezig zijn”, weet departementshoofd Welzijn en Zorg Dorien Van Looy. Ze benadrukt dat iedereen van harte welkom is om de tentoonstelling te komen bewonderen. “Het brengt mensen samen en het is zeker de moeite om alle foto’s en krantenknipsels eens te komen bekijken!”

