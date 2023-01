Fanclub Herenth(W)out bolt naar WK veldrijden: “Eerste bus zit vol en inschrijvingen voor dubbeldekker lopen vlotjes binnen”

HerenthoutIn Herenthout trekken vele wielerfanaten begin februari met de bus richting het WK veldrijden in Nederland, met twee bussen zelfs. De inschrijvingen voor de WK-uitstap kennen enorm veel succes en lopen nog steeds binnen. Supportersclub Herenth(W)out beleeft hoogdagen en telt ondertussen al zo’n 110 leden. Met z’n allen hopen ze in Hoogerheide hun held te zien schitteren op het podium met de regenboogtrui.

Het veldrijden in Vlaanderen beleeft hoogdagen dezer tijden. De renners zelf zorgen voor spektakelrijke crossen en toeschouwers vinden in grote getale de weg naar de parcoursen die uitgezet worden in het veld. Ook supportersclub Herenth(W)out ziet het succes toenemen. De club, met thuisbasis in GOC Ter Voncke in Herenthout telt ondertussen meer dan honderd leden en organiseert begin februari een busreis naar het WK veldrijden.

Volledig scherm Suppotersclub Herenth(W)out hoopt hun held Wout van Aert op 5 februari te zien winnen in Hoogerheide © Gregory Van Gansen / Photo News

En of die busrit richting dé belangrijkste veldcross van het jaar in de smaak valt. Ondertussen schreven zich al vele wielerfans in voor de busuitstap richting het WK in Hoogerheide op zondag 5 februari. “Een eerste bus zit momenteel al volledig vol en de inschrijvingen voor een tweede bus, een dubbeldekker zelfs, lopen vlotjes binnen”, vertelt Nico Goormans van Herenth(W)out. “Inschrijven voor de uitstap kan nog tot en met 15 januari.”

Quote De busrit naar het Belgisch kampioen­schap werd geschrapt, nu zetten we alles op de trip naar het WK in Nederland Nico Goormans

Het succes voor de WK-uitstap van de supportersclub die pas één jaar bestaat is opvallend te noemen. “We maakten enkel nog maar reclame via onze facebook-pagina en via affiches”, gaat het verder. “In eerste instantie planden we ook een busrit naar het Belgisch kampioenschap in, maar door het afhaken van Wout voor die wedstrijd hebben we die geschrapt. We zetten nu alles op de trip naar het WK in Nederland.”

Volledig scherm Na de cross in Herentals kreeg Wout van Aert een trui overhandigd van Herenth(W)out © rv

Het is slechts de eerste echte uitstap van Herenth(W)out met een bijhorende busrit. In het verleden werden wel wat evenementen op poten gezet om hun held te gaan aanmoedigen, maar door allerlei omstandigheden, vaak het afhaken van Wout voor de desbetreffende wedstrijd, werden deze geannuleerd. “We zakten in het verleden al wel met een beperkt groepje af richting de wedstrijden van Wout. Maar dit is dus de eerste volwaardige uitstap waar we met zijn allen onze kampioen naar het hoogste schavotje kunnen roepen. We zorgen ’s ochtends voor pistolets op de bus zodat iedereen klaar is voor een dagje veldritplezier. Het bestuur is nu al klaar voor een grootse feestdag met hopelijk de regenboogtrui voor onze kampioen op 5 februari!”

De bus op!

Zin om zonder zorgen het WK veldrijden te beleven en op 5 februari ’s ochtends op de bus te stappen richting Hoogerheide? Neem dan via deze link een kijkje op de website van de Herenthoutse suppotersclub van Wout van Aert. Voor nog meer info over de supportersclub kan je dan weer terecht op hun Facebookpagina.

