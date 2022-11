Fakkels ter ere van gesneuvelden

REGIO IN KAART. Wat doet uw stad of gemeente om de energiefac­tuur onder controle te houden? Wij vroegen het in heel Vlaanderen

Wordt het OCMW in uw gemeente stilaan overspoeld door mensen die financiële hulp komen vragen? Is er nog geld over om een ijspiste aan te leggen? Met hoeveel graden draait het lokaal bestuur de thermostaat naar beneden? Gaat de straatverlichting straks uit? En bestaan er 'onbekende’ energiepremies waar u recht op heeft in uw gemeente? Op die en nog andere vragen zochten wij een antwoord bij 290 gemeenten in onze Grote Energierondvraag.

20 oktober