Ex-rechercheur opent broodjeszaak Den Bareel: “Mensen ontmoeten me nu me met de lach, bij de politie was dat soms anders”

Den Bareel vlakbij het Bouwelse station is al vele jaren een gevestigde waarde langsheen de Herenthoutseweg. In het authentieke en sympathieke postgebouw van weleer worden broodjes en koffie met liefde voor de klant gemaakt door Roel. “Het gebouw zelf heeft enorm veel karakter. Het is iets anders dan een doordeweekse broodjesbar”, klinkt het. “Toen de broodjeszaak vrij kwam te staan heb ik direct mijn vrouw aangesproken en niet veel later was alles beklonken.”

Loopbaanonderbreking

De Herenthoutenaar ruilde zijn job als rechercheur bij de politie in het Brusselse in voor iets helemaal anders. Hij deed hiervoor beroep op het systeem van loopbaanonderbreking. “Ik lach er altijd mee dat mensen me nu met de glimlach ontvangen. Dat was in de tijd bij de politie niet altijd het geval”, knipoogt Roel. “En dan te weten dat ze hun broodjes of koffie telkens moeten betalen hé...”

Gebak van de week

Bij Den Bareel kunnen klanten terecht voor vers gemaakte broodjes, croques, baguetten of een gebak van de week. “Hiervoor gaan we iedere week langs bij de bakker. We zoeken telkens iets speciaals om in de kijker te zetten.” Ook voor een heerlijk ontbijt, klein of groot, kunnen de klanten terecht in het oude postgebouw van Bouwel. “Waar we ook op focussen zijn onze ontbijtmanden en de meetingbroodjes die we zorgvuldig klaarmaken. Kortom, we hebben onze handen meer van vol!”

Take away

Den Bareel is iedere werkdag vanaf 9 uur ‘s ochtends geopend en dat tot 17 uur. Op vrijdag houdt Roel de deur van de zaak een uurtje langer open. “Zaterdag en zondag zijn we dan weer gesloten, maar die zaterdag gaat dan vooral naar het maken van de ontbijtmanden.” Bij Den Bareel kan men zowel binnen als op het terras vooraan of achteraan genieten van al dat lekkers. Snel verder? Dan is een take away koffie of vers soepje snel meegenomen!

