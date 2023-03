Eerste jonge eekhoorntjes binnengebracht bij VOC Neteland: “We waren bij wijze van spreken al drie weken aan het wachten”

“Eigenlijk was het inderdaad vrij laat dat we de eerste eekhoorns zagen binnenkomen dit jaar”, klinkt het bij Lijske Vanheuckelom van VOC Neteland. “We waren bij wijze van spreken al een drietal weken aan het wachten op de eerste diertjes. Wellicht is de reden hiervoor het rustige weer waardoor de pasgeborenen veilig in hun nestje kunnen blijven zitten.”

Onstuimig weer

Begin deze week was het weer een beetje onstuimiger en ging de wind wel eens flink tekeer met hier en daar een felle windstoot. Met de eerste binnengebrachte eekhoorns als logisch gevolg. “Deze eekhoorntjes zijn dus vermoedelijk uit de boom gewaaid”, gaat het verder. “Ze zijn ook al zo’n vier à vijf weken oud en dus best al wel groot voor jonge eekhoorntjes die doorgaans binnen gebracht worden. Eekhoorntjes die jonger zijn dan vier weken hebben meestal nog gesloten oogjes en dat is voor ons de indicatie dat ze nog warm in een couveuse moeten verblijven.”

Lees verder onder foto

Volledig scherm Indien nodig kunnen de jonge eekhoorntjes lekker onder de warme lamp gaan liggen © rv

De binnengebrachte diertjes van deze week hebben hun oogjes al wel open en verblijven gewoon op kamertemperatuur bij VOC Neteland. indien gewenst kunnen ze zelf nog onder de aanwezige warmtelamp kruipen. “Nu krijgen de diertjes zes à zeven keer speciale papvoeding met een speen. Het geven van pap aan jonge diertjes is een heel secuur gegeven en hier is wel wat deskundigheid voor nodig”, klinkt het bij Lijske. “Ze zullen nog wel een heel aantal weken pap van ons krijgen in een afbouwende fase, waarbij ze uiteindelijk nog maar 1 keer per dag pap krijgen, maar wel intussen goed zelf vast voeder eten.”

Quote Probeer nooit zelf jonge dieren groot te brengen, vaak loopt dat fout af en zo is het voor ons moeilijk dat nog recht te zetten Lijske Vanheuckelom (VOC Neteland)

Voor wie dezer dagen jonge diertjes vindt heeft men bij VOC Neteland nog enkele tips in petto. “Bel sowieso naar het VOC Neteland. Aan de telefoon toetsen wij dan af in welke situatie het dier zich bevindt en zo kunnen wij gepast advies geven”, klinkt het. “En wat heel belangrijk is: probeer nooit zelf jonge dieren groot te brengen. Dit loopt in de meeste gevallen altijd fout af en zo is het voor ons hier nog heel moeilijk om dat recht te zetten.”

