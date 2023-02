Een op vier Vlamingen heeft migratieachtergrond: bekijk hier hoe divers Herenthout is

Veel rookschade na brand in keuken

In de Stationsstraat in Heist-op-den-Berg is er donderdagmiddag brand uitgebroken in een woning. De brand situeerde zich in de keuken. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het vuur was snel onder controle. Gewonden vielen er niet. De woning werd niet onbewoonbaar verklaard. In de keuken was er wel heel wat schade. De brandweer moest nadien nog ventileren. De Stationsstraat werd tijdens de interventie van de hulpdiensten een tijdlang afgesloten voor het verkeer.