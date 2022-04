Eddy en Greta bouwen oud klaslokaal na in Torekeschool: “Een heel weekend terug in de tijd, wie weet kom je wel een oude klasgenoot tegen”

Wie dit weekend een bezoekje brengt aan Torekeschool in Herenthout waant zicht meteen een flink terug in de tijd. Eddy Horemans en Greta Van Houdt van Heemkring Sandelyn bouwen er al enkele dagen aan een leuke tentoonstelling over de geschiedenis van de Herenthoutse scholen. Herenthout telt momenteel drie scholen dewelke allemaal aan bod komen op de tentoonstelling.

De mensen van Heemkring Sandelyn doken in hun grote collectie oude spullen en verzamelden het nodige om bezoekers een terugblik in de Herenthoutse schoolgeschiedenis aan te bieden. Torekeschool ademt de komende dagen pure Herenthoutse nostalgie. “We bouwen hier een oud klaslokaal na met oude schoolbanken, een lessenaar, wandkaarten en zoals het hoort met foto’s van de koning en de koningin aan de muur”, vertelt Eddy. “We plaatsen tevens enkele paspoppen met de klederdracht van destijds. Zo zal er een leerling aan de banken zitten met het uniform dat vroeger gedragen werd in de school.”

Oude klasgenoten

Maar er is veel meer te beleven in de oude kapel de komende dagen. “Tegen alle panelen hier worden oude klasfoto’s van de verschillende scholen in het dorp opgehangen”, gaat Greta verder. Het gaat van foto’s die ver terug in de tijd gaan tot de meest recente foto’s. “Wie weet kom je hier jezelf, iemand van je familie of een kennis wel tegen op de foto’s. We zetten ook enkele tafels en stoelen neer, zodat er gezellig een tas koffie of iets anders gedronken kan worden na het bezoekje. Het zou natuurlijk heerlijk zijn om in het echt een oude klasgenoot tegen het lijf te lopen hier. Wie weet!”