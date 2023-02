Dertiger riskeert 4 jaar cel voor gewelddadige verkrachting van ex-vriendin: “Het slachtoffer vluchtte naakt het huis uit”

De feiten waarvoor de man terecht stond, dateren van 9 september 2021. De buurvrouw van het slachtoffer hoorde de vrouw die dag om hulp roepen en verwittigde de politie. Even later zag ze de vrouw naakt en bebloed uit de woning vluchten. Beklaagde V.P. maakte zich korte tijd later uit de voeten. Hij kon even later wel op het einde van de straat door de politie worden aangetroffen en opgepakt. “De beklaagde ontkent dat het slachtoffer naakt was. Maar bij aankomst van de politie droeg ze alleen een badjas van de buurvrouw”, zegt openbaar aanklager Hanne Hendrickx. “De beklaagde had in de periode voor de verkrachting verscheidene wanhopige en opdringerige sms-berichten naar het slachtoffer gestuurd.”