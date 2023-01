Clamotte Rock pakt uit met stevig gitaargeweld: Channel Zero, Guano Apes en SONS

HerenthoutDe organisatoren van muziekfestival Clamotte Rock in Herenthout hebben lang op zich laten wachten, maar vandaag is het zover. Met Channel Zero, Guano Apes en SONS zijn meteen enkele kleppers van formaat bekend gemaakt. Pat B is dan weer de eerste DJ die een plek krijgt op de affiche.

Na de uitverkochte feesteditie ter gelegenheid van de 25ste editie in 2022, keert het Clamotte Rock Festival in Herenthout op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei dit jaar terug naar een tweedaags festival. Het heeft voor de organisatoren heel wat voeten in de aarde gehad, maar vandaag lijken de puzzelstukjes van de affiche in elkaar te vallen en kunnen de eerste bands aangekondigd worden. “Met trots kondigen we dan ook de eerste namen aan, en er wordt meteen met grof geweld geschoten”, klinkt het.

30-jarig bestaan

De meest opvallende band op de affiche is zonder twijfel Channel Zero met frontman Franky De Smet-Van Damme. “Op zaterdag 20 mei staat de grootste metal band die België heeft ooit gekend op het festival”, weet Bert Schallenbergh van Clamotte Rock. “Channel Zero sluit hun Belgisch-Nederlandse tournee af in Herenthout. Met deze reeks optredens vieren ze hun dertigjarig bestaan.”

Feest

De Duitse band Guano Apes staat diezelfde dag op het Herenthoutse podium. Met nummers als Lords of the Boards, Big in Japan en Open Your Eyes wordt de Clamotte Rocktent ongetwijfeld getrakteerd op onmisbare meezingers. Ook de eerste dj voor zaterdag werd gelost: Pat B staat garant voor hardere feestjes met een mix van freestyle, hartstyle en classics.

Werchter

Als eerste naam op vrijdag 19 mei 2023 zet de organisatie SONS op de affiche. Vorige zomer speelden ze nog een compleet gevulde tent op Werchter plat. In mei is het nog een keer aan Clamotte Rock. SONS stond namelijk in 2018 al op het podium in Herenthout, nadat ze de nieuwe lichting van Studio Brussel wonnen.

Volledig scherm De tent van Clamotte Rock liep de voorbije edities vol met muziekliefhebbers © Wovelty Photography

