Clamotte Rock nodigt DJ Adriaan Van den Hoof en punkband The Kids uit op vrijdagavond

Voor The Kids is het niet de eerste keer dat ze afzakken naar het muziekfestival in Herenthout. Daar waar ze almaar hun grootste hit ‘There will be no next time’ door de boxen laten galmen is het ondertussen de derde keer dat ze naar Clamotte Rock afzakken. Al moet gezegd worden dat dat de allereerste keer nog op de voorganger van Clamotte Rock was, namelijk in 2005 op het Hooifeestenfestival.