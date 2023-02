Clamotte Rock lost nieuwe namen: Noordkaap en reünie metalband Sons Of Lioth laten eerste festivaldag knallen

Herentals Heylen Vastgoed neemt Lierse sectorge­noot over: “Nieuwbouw, plaatsbe­schrij­ving of verhuur gebeurt ondertus­sen bij aparte diensten”

Heylen Vastgoed slaat de handen in elkaar met Patrimmonium uit Lier. Alle panden van Patrimmonium worden op die manier toegevoegd aan de portefeuille van de Herentalse vastgoedmakelaar. Met twintig kantoren is Heylen Vastgoed één van de grootste spelers op de markt in ons land.

1 februari