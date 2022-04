Clamotte Rock lijkt af te stevenen op volle festivalweide: “Uitverkopen op voorhand zou een unicum zijn!”

Grobbendonk Eindmeet Herman Vansprin­gels Diamond ligt eerste keer in Grob­bendonk: “We blijven knokken voor onze koers”

Wielercomité Vorselaar zit in de laatste rechte lijn met hun voorbereidingen voor één van de meest aantrekkelijke wielerwedstrijden in de jeugdcategoriën: ‘Herman Vanspringels Diamond’. Door de werken in het centrum van Vorselaar ligt op 15 mei voor de allerlaatste keer de eindmeet in Grobbendonk, thuishaven van Herman Vanspringel. “Jaar na jaar is het knokken om rond te komen, maar we blijven doorgaan”, klinkt het bij de organisatie.

13:32