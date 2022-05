Clamotte Rock alweer voorbij: “Genoten van de eerste tot de laatste seconde”

Donderdag, vrijdag en zaterdag uitverkocht. Alles samen zo'n 8.500 bezoekers. Clamotte Rock leeft en dat was duidelijk te merken. “Het was simpelweg een supereditie waar denk ik iedereen van de eerste tot de laatste seconde van heeft genoten", zegt Sander Ooms. “Voor het eerst waren we ook uitverkocht en dat bewijst toch denk ik dat heel Herenthout er naar uitkeek. De nood was hoog (lacht). We hebben ook heel wat mooie optredens gezien. En vooral: er is ook niet één incident geweest.”