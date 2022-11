Carnavalsseizoen afgetrapt met aanstelling Keizer Bart I: “Als prins bestreed ik mee brand kledingmagazijn”

Herenthout‘Den elfde van den elfde’, dat betekende vrijdagochtend voor carnavalisten de aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen. Zo ook in het carnavalsgekke Herenthout. Om klokslag elf over elf klonken zo'n 40 prinsen en keizers op het nieuwe feestjaar. ‘Ein prosit, ein prosit....”, en het eerste glas gerstenat liep vlotjes door de vele prinselijke keelgaten. En - feestvarken van de dag - Keizer Bart I, die genoot met volle teugen.

De start van het carnavalseizoen betekent in Herenthout meteen ook de aanstelling van een nieuwe keizer. Het hele prinsendom uit het stoetersdorp verzamelde vrijdagochtend in het café van GOC Ter Voncke om deze aanstelling mee te maken. In normale omstandigheden gaan deze feestelijkheden door in het zaaltje van Café Molenhuis, maar die horecazaak staat al een aantal maanden leeg.

Keizersattributen

Na het drinken van het eerste ‘pintje’ is het dan zover. Tal van prominenten uit het Herenthoutse stoetgebeuren zorgen samen met Schepen van Cultuur Sander Ooms voor de overgang van prins naar keizer. “Het gaat om een prins die 25 jaar aan de slag is in het stoetgebeuren”, klinkt het bij Bart Stubbe, feestvarken van dienst. “Ikzelf heb enkele jaren gewacht om me tot keizer te laten aanstellen, waarom da’s eigenlijk niet belangrijk. Feit is dat ik vandaag een paarse mantel, extra pluimen, een prinsenhoed met paarse details, een medaille en een nieuw keizerslint mag ontvangen.”

Lees verder na foto

Volledig scherm Het kledingsmagazijn staat in brand. © Peter Vanderveken

Bart was prins carnaval in 1995, een zwart jaar voor de Herenthoutse stoetbrigade. Niet dat Bart zijn taak slecht uitvoerde als heerser over feestend Herenthout, maar niet lang na de uittocht van beide optochten dat jaar ging het kledingmagazijn van Peer Stoet in de Molenstraat in vlammen op. Vele Herenthoutse brandweerlieden, inclusief vrijwilliger Bart Stubbe, jawel prins van dienst, bestreden één van Herenthouts grootste brandhaarden ooit. Bart bluste die dag van op het dak bij electrozaak Telecolor in de Molenstraat, de zaak van zijn vader.

Quote Het hele kledingma­ga­zijn ging uiteinde­lijk in de vlammen op, een zwarte dag voor de stoet Bart Stubbe

“Het magazijn van de stoet was gelegen naast mijn ouderlijk huis in de Molenstraat”, herinnert Bart zich nog alsof het gisteren was. “Ik stond op het dak van het huis van mijn ouders de vuurzee te bestrijden samen met vele andere brandweermannen. De brand zelf was ontstaan aan het gebouw waar nu dagbladhandel ‘t Krantje gevestigd is en ging zo langs de achterzijde van ons huis richting het stoetmagazijn. Het hele magazijn ging uiteindelijk in de vlammen op. Een zwarte dag voor de stoet!”

Solidariteit

Het hele gebeuren lokte honderden kijklustigen naar het dorpscentrum destijds. Het hele dorp ging in een vorm van carnavalsrouw en knokte samen met het bestuur van Peer Stoet aan een wederopbouw. “Er werd een bal georganiseerd om terug geld in het bakje te krijgen voor de stoetvereniging. Hoeveel volk er daar naar afzakte was werkelijk ongezien”, klinkt het bij de ondertussen tot Keizer gekroonde Bart Stubbe. “Alweer bleek hoeveel aanhang onze stoet had en het werd één groots solidariteitsfeest die avond. Carnavalesk Herenthout hing aan elkaar als nooit tevoren!”

Volledig scherm Bart Stubbe werd stapje voor stapje tot Keizer Bart aangesteld in Herenthout © Jurgen Geyselings

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.