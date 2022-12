Carnavalsgek Herenthout viert Prins Bram I en nar Yves: “Eindelijk is het wachten voorbij en staat er ons veel moois te wachten”

HerenthoutDat de stoetmicrobe een veel straffer beestje is dan het coronavirus werd zaterdagavond in Herenthout nog maar is duidelijk. Tijdens de aanstelling van nieuwbakken Prins Bram I bleek dat men met plezier de maskers nog eens bovenhaalde in het oudste stoetersdorp van ons land. Een volgelopen gemeentelijke feestzaal genoot en telt vol goede moed af naar een zorgeloos carnavaljaar.

Met een officiële aanstelling in de feestzaal naast het Herenthoutse gemeentehuis is het eindelijk zover. Prins Bram I heerst vanaf nu over ‘Carnavalesk Huirtuit’. En of hij daar blij mee is na lang, lang wachten. Corona had daar veel mee te maken. Zonder twijfel was ‘Eindelijk’ het meest uitgesproken woord dat aan bod kwam in de verschillende toespraken die de start van Bram Van Dyck zijn prinsenjaar inluidden.

Quote In samen­spraak met Bram en Yves hebben we vorig jaar besloten alles een jaartje uit te stellen, maar vandaag is het dan zover! Gunter Nevelsteen (voorzitter Peer Stoet)

Bram I gaat door het leven als 72ste prins in de geschiedenis van de Herenthoutse carnavalstoet. “Ondertussen is er de laatste drie jaren enorm veel gebeurd, of misschien wel niet gebeurd”, sprak Gunter Nevelsteen, voorzitter bij Peer Stoet, een volgelopen feestzaal toe. Corona gooide de voorbije jaren roet in het eten van de carnavalsgekke Herenthoutenaar. “Ook toen Bram een jaar geleden al verkozen werd was dat het geval. In samenspraak hebben we toen besloten alles een jaartje uit te stellen. Maar vandaag is het dan zover!”

Lees verder onder foto

Volledig scherm Prins Wim II nam samen met Nar Anton afscheid van zijn prinsenjaar © Jurgen Geyselings

Na enkele verplichte nummertjes waarbij recente en minder recent aangestelde keizers het Gulden Boek ondertekenden, nam uittredend prins Wim II emotioneel afscheid van zijn langer dan voorziene prinsenleven. “Ik sta hier nog even als regerende prins, het is een geweldige periode geweest voor mezelf. Ik heb bangelijke momenten meegemaakt die in mijn geheugen gegrift staan”, klonk het.

Klederdracht

Daarna ging men in Herenthout over tot het hoogtepunt van de avond. De officiële aanstelling van Prins Bram I. Nadat fervent en enthousiast stoeter Bram Van Dyck een prinsenlint omkreeg, twee medailles rond de nek had hangen, een wijnrode mantel om de schouders droeg, een prinsenhoed met drie pluimen op zijn hoofd had en uiteindelijk de prinsenscepter uit handen van zijn voorganger in handen kreeg, zette de aanwezige fanfare het nog jonge feestje reeds in gang.

Positivo!

Met grote lach op het gezicht trok nieuwbakken Prins Bram I, met in zijn zog zijn raad van elf, dansmariekes en nar Yves, in polonaise door de zaal. Na de laatste noot ontrolde de nieuwe heerser van Herenthout carnaval zijn speech. “Het wachten is voorbij... Eindelijk!”, klonk het meer dan tevreden. “We hebben lang moeten wachten, maar de positivo in mij blijft doorgaan. Ik ben ervan overtuigd dat het een fantastische editie zal worden.”

Quote Ik roep iedereen op om in outfit van je eigen vereniging naar het Wijkbal te komen Prins Bram I

Tijdens zijn speech kwam Bram Van Dyck met een opvallende oproep richting zijn dorpsgenoten. “Iedereen in ons dorp heeft wel iets met carnaval. Iedereen is wel bij de één of andere vereniging en die moeten we in de kijker zetten. Vandaar dat ik oproep dat men naar het Wijkbal afzakt in outfit van die vereniging”, klonk het.

Mooie toekomst

Tot slot richtte de nieuwe prins zich tot zijn gevolg waar hij ondertussen al vele watertjes mee doorzwom. “Ik heb een hechte groep achter me staan, met één voor één capabele mensen. Ik wil ze nu al bedanken voor alles”, sprak prins Bram I. “Als dit een voorbode is voor al wat nog moet komen? Dan staat ons nog een mooie toekomst te wachten! Alaaf, Alaaf, Alaaf...”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.