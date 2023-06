Buurtbewoners befaamde ‘bloembakken’ bij zone 30 aan Bouwelse Steenweg: “Volharden in flitscontroles is enige wat zal helpen”

Bent u voorstan­der van het poortef­fect van de bloembak­ken voor zone 30 in Herenthout? Dit is jullie mening

Herenthout is al een tijdje in de ban van de befaamde bloembakken die de zone 30 in het dorpscentrum aankondigen. De huidige bloembakken staan er als proefopstelling en worden in de toekomst vervangen door vaste opstellingen, waarbij er meer ruimte komt voor fietsers. De poorteffecten moeten ervoor zorgen dat het doorgaand verkeer niet meer door het dorpscentrum komt, maar ze zorgen voor irritaties. Wij stelden onze lezers de vraag of ze er voorstander van zijn of toch liever een andere oplossing zien. Dit is jullie mening.