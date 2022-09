Brandweerzone Kempen rekruteert nieuwe spuitgasten met behulp van ‘Start to Brandweer’: “Ook in de toekomst de burgers blijven beschermen”

Herenthout/Grobbendonk/BalenBrandweerzone Kempen organiseert binnenkort een rekruteringscampagne voor vrijwillige brandweerlui. De procedure om brandweerman of -vrouw te worden is niet te onderschatten. Om een correct beeld te schetsen van de jobinhoud en de procedure organiseert men op 1, 22 en 23 oktober ‘Start to Brandweer’-sessies in de kazernes van Balen, Herenthout en Grobbendonk.

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in de Kempen op maximaal 8 kilometer van één van de kazernes van Mol, Westerlo, Herenthout, Herentals, Grobbendonk, Balen of Geel en wil je vrijwillig brandweer worden? Dan start alles met het behalen van het federaal geschiktheidsattest (FGA) vooraleer je kan solliciteren bij de brandweer. De meeste FGA-proeven kan je thuis trainen en oefenen. Maar voor sommige testen heb je extra materiaal nodig. Tijdens een ‘Start to Brandweer’-sessie kan je net die oefeningen trainen en uitproberen.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Koen Bollen van Brandweerzone Kempen © Foto Vanderveken

“Na een succesvolle eerste editie van Start to Brandweer vorig jaar, hernemen we nu opnieuw”, klinkt het bij Koen Bollen, zonecommandant bij Brandweerzone Kempen. “Deze keer selecteerden we de kazernes van Balen, Herenthout en Grobbendonk omdat daar de nood het hoogste is. Neemt niet weg dat we ook voor de andere kazernes nog steeds op zoek zijn naar waardevolle, nieuwe kandidaten. Ook in de toekomst willen wij onze burgers optimaal blijven beschermen.”

18 jaar

De sessies gaan door op zaterdagen 1 oktober in Balen en 22 oktober in Herenthout. Een dag later, op zondag 23 oktober kan men langskomen in Grobbendonk. Alle sessies gaan door in de lokale brandweerkazernes. Registreren kan via deze link tot uiterlijk 2 dagen voor de sessie doorgaat en de minumleeftijd ligt op 18 jaar. Zonder dat federaal geschiktheidsattest kan je niet solliciteren bij Brandweerzone Kempen. Waar en wanneer deze attesten behaalt kunnen worden vind je terug op de website van Brandweerzone Kempen.

Bijna 270 000 inwoners

Brandweer zone Kempen verenigt de brandweerposten van Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Mol en Westerlo ter bescherming van de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo. Het beschermingsgebied van de Brandweer zone Kempen beslaat 727,23 vierkante kilometer met een bevolking van bijna 270 000 inwoners.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.