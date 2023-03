Brand in leegstaand café Zellehof: “Gelukkig kwamen we er snel op uit”

Het café naast manege Zellehof in Herenthout staat al enige tijd leeg, maar wordt vandaag de dag tussendoor nog gebruikt door mensen die in de manege zelf aan de slag zijn. Het waren enkele aanwezigen die vrijdag iets voor de middag uitkwamen op de brand en de brandweer direct verwittigden. “We zijn dan ook direct zelf aan de slag gegaan met blussen met enkele tuinslangen en hebben zo erger kunnen voorkomen, vermoed ik”, vertelt één van de personen die aanwezig was.

De brandweer was snel ter plaatse en voerde de laatste bluswerken uit aan het leegstaande café uit. “Wat exact de oorzaak is van de brand is nog een raadsel”, klinkt het verder. “Misschien een kortsluiting, hoewel een deel van de elektriciteit niet meer aangesloten is hier, ofwel iets met de kachel die aanstak. In ieder geval had het veel erger kunnen zijn als we er niet direct op uitgekomen waren.”