Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Herenthout nog geld kan afhalen

Regio Mechelen Een berenpara­de, PodVis en een vette vogelmid­dag: onze weekend­tips voor regio Mechelen

Heb je geen zin om thuis te blijven in het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 januari, maar weet je niet waar naartoe? Wij helpen je graag verder met vijf tips uit Mechelen en omstreken. Van een berenparade in Bornem over het beeldend theaterfestival PodVis in Mechelen tot een Winterhappening in Schriek: hier zijn onze weekendtips.

6 januari