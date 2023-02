Bibliotheek maakt vuist tegen pesten tijdens vertelnamiddag

Nijlen Twee weken hinder in Lindekens­baan door werken

Van 15 februari tot en met 1 maart voert een aannemer in opdracht van Pidpa werken uit in Lindekensbaan en Breugelhoevestraat in Nijlen. Deze werken nemen een halve rijbaan in beslag, verkeerslichten regelen wisselend het verkeer. De snelheid wordt ook beperkt tot 50 kilometer per uur.

