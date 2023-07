Jonge chauffeur rijdt straat in langs verkeerde rijrich­ting: “Ik volgde mijn GPS”

Een jongeman uit Heist-op-den-Berg heeft zich moeten verantwoorden voor de politierechter in Mechelen. Hij stond daar omdat hij op het Raghenoplein in Mechelen een verkeersbord ‘verboden richting’ had genegeerd. Zijn advocaat vroeg om rekening te houden met de omstandigheden.