Beroemdste bakkebaarden van Benelux in februari op podium Zaal Lux: “Ruben Block Solo, subtieler maar even cool als Triggerfinger”

HerenthoutZaal Lux in Herenthout. Daar zit muziek in! Dat maakt het woensdagochtend aangekondigde concert van Ruben Block, frontman van Triggerfringer nog maar eens duidelijk. Op zaterdag 4 februari 2023 komt de zanger langs in de legendarische zaal met zijn solo album ‘Looking To Glide’.

De beroemdste bakkebaarden van de Benelux en zijn immer, kenmerkende ‘cool’-zijn. Iedereen die iets met muziek heeft, kent zanger Ruben Block. Niet in het minst als frontman van Triggerfinger. Het debuutalbum van deze band verscheen in 2004. Daarna ging het enkel in stijgende lijn voor de band. Triggerfigger stond op de podia van de grootste festivals zoals Rock Werchter, Pukkelpop en Pinkop.

Broeden

De frontman van Triggerfinger broedde echter al langer met het idee om een solo album uit te brengen. Toen hij tijdens de opnames van ‘Colossus’, Triggerfingers vijfde album, topproducer Mitchell Froom van onder meer Los Lobos, Crowded House, Elvis Costello en Paul McCartney leerde kennen, werd de basis gelegd voor wat een uitmuntende debuutplaat zou worden.

Subtieler

Met ‘Looking To Glide’ breekt Ruben Block uit zijn comfort zone van een rock formatie en trekt hij, samen met zijn vijfkoppige band, alle registers open. “Subtieler maar even cool als Triggerfinger”, klinkt het bij de organisatoren van MinC. “‘Ruben Block is loose and he’s having fun’ en op zaterdag 4 februari houdt hij halt op het legendarische podium van De Lux.”

Toiletten Lux

Ruben Block is meteen de vierde naam voor het ‘winterprogramma’ die de concertorganisatoren van MinC aankondigen voor Zaal Lux. Vorige maand stonden Fun Lovin’ Criminals er nog op het podium. Op 19 november is het de beurt aan Lady Linn and her magnificent Seven, op 11 maart staat Ramkot geprogrammeerd en Ruben Block zakt dus op 4 februari af naar Herenthout. Nog niet officieel, maar al wel zichtbaar op affiches in de toiletten van Zaal Lux is het optreden van Urban Dance Squad op 22 april 2023. Zin om één van de concerten bij te wonen? Dan kan je terecht op de website van Zaal Lux.

