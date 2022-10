Belle Perez geeft in ‘haar’ Herenthout kerstconcert voor goede doel: “Zo hartelijk verwelkomd hier, tijd om iets terug te doen”

HerenthoutHerenthout mag zich stilaan opmaken voor één van de mooiste en warmste initiatieven ooit vertoond in het kleine dorp. Op vrijdagavond 2 december brengt Belle Perez een kerstconcert in de Sint-Pieter en Pauwelkerk. De zangeres, die in Herenthout woont, kwam zelf met het initiatief op de proppen. Als klap op de vuurpijl wordt de volledige opbrengst geschonken aan kinderen in armoede.

‘Hello world, this is me. Life should be, fun for everyone...’ De openingsstrofe van de allereerste hit van Belle Perez - ondertussen meer dan twintig jaar geleden - is allesomvattend voor het project dat de Herenthoutse artieste samen met een werkgroep momenteel op poten zet in haar thuisbasis. “Het idee om in mijn eigen dorp iets te realiseren voor kinderen in armoede speelde al heel lang in mijn hoofd”, vertelt Belle Perez die zich een tiental jaar geleden in Herenthout vestigde. “Niets erger dan een kind dat met een lege brooddoos op school aankomt. Mijn ‘mama-status’ sinds de geboorte van mijn zoontje wakkerde dit gevoel alleen maar harder aan.”

Belle wordt om de haverklap gevraagd iets voor het goede doel in elkaar te knutselen of deel te nemen aan initiatieven waarvan de opbrengst weggeschonken wordt. Waar het haalbaar is, gaat ze zeker in op zulke zaken, maar de tijd is niet altijd beschikbaar. “Zo schenk ik vaak zelf ook financiële steun aan allerlei projecten", klinkt het. “Maar iets doen in eigen dorp, met een sterke lokale verankering, dat is voor mezelf het mooiste om te verwezenlijken. Daarom dat ikzelf hiervoor de eerste stap zette richting de juiste instanties in Herenthout.”

Quote De avond wordt een mix van eigen nummers en liedjes die mezelf het warme Kerstge­voel geven Belle Perez

Het concert in de Herenthoutse kerk belooft een unieke belevenis te worden. Zowel voor de toeschouwers als voor de mensen op het podium. “Het wordt niet het typische Belle Perez-concert. Op 2 december maken we er iets speciaals van. Samen met mijn bandleden ben ik al volop aan het werken om ook nummers die niet van mezelf zijn een speciale toets te geven”, verklapt ze. “De avond wordt een mix van eigen nummers en nummers die mezelf het warme gevoel geven dat bij Kerstmis hoort. Ik kijk er naar uit om op het podium in de kerk van mijn thuisdorp te kunnen staan. Een unieke belevenis!”

Werkgroep

Via Huis van het Kind kwam de zangeres terecht bij een werkgroep die zich volledig achter het optreden zette. “Op korte tijd werd al veel verwezenlijkt. Zo wordt mijn vraag om ook een kerstmarktje te plaatsen in het park achter de kerk werkelijkheid”, vertelt ze. “Hier hoop ik mensen samen te brengen en te verbinden. Gezellig nakeuvelen en iets drinken of eten ten voordele van het goede doel. Dat geeft me een fantastisch gevoel.”

Quote Aan de school­poort, in de straat, bij de lokale vrienden of eender waar in het dorp straalt warmte van de Herenthou­te­naar uit Belle Perez

Dat warme, fantastische gevoel kwam vanaf de eerste moment dat Belle in Herenthout aanwezig was bovendrijven. “En dat neemt nog steeds toe. Aan de schoolpoort, in de straat, bij de ondertussen lokale vrienden of eender waar in het dorp straalt warmte van de Herenthoutenaar uit. Net zoals het moment toen ik met mijn man in het huwelijk trad hier, onvergetelijk. Ik kan bijna zeggen dat ik hier na Limburg een tweede thuis gevonden heb voor mezelf”, knipoogt de zangeres.

Doorlopend kerstmarkt

Het kerstmarktje in het park achter de kerk is voor iedereen toegankelijk vanaf 18 uur op vrijdag 2 december. Het concert zelf gaat van start omstreeks 20 uur. Zij die geen ticket voor het optreden van Belle Perez hebben kunnen ook tijdens het concert op de kerstmarkt vertoeven. De kraampjes sluiten uiteindelijk omstreeks 23 uur. Tickets voor het unieke concert in de Herenthoutse kerk zijn verkrijgbaar vanaf 2 november in dagbladhandels ‘t Krantje en Aktueel of aan het onthaal van Huis van het Kind. Ook online via deze link zijn vanaf dan kaartjes te koop.

