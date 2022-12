Belle Perez doet kerk én naastgelegen park vollopen: “Misschien moeten we hier wel een traditie van maken”

HerenthoutHet was over de koppen lopen afgelopen vrijdagavond in en rond het park van Herenthout. Naast het feit dat een duizendtal muziekliefhebbers twee concerten van Belle Perez in de sfeervol ingerichte kerk meepikten, vonden ook nog eens vele andere Herenthoutenaren de weg naar de allereerste kerstmarkt in het park naast de kerk.

Nadat er de hele dag flink wat bedrijvigheid was in de kerk en het Herenthoutse park omwille van de voorbereidingen voor de concerten en de kerstmarkt zwierden omstreeks 18 uur vrijdagavond de vele vrijwilligers in het park hun kraampjes open voor het publiek. De opbrengst van zowel de concerten als het marktje gaat richting kinderarmoede in Herenthout.

Live muziek

Terwijl in de naastgelegen kerk tweemaal een concert van een dik uur lang aan de gang was van dorpsgenote Belle Perez, genoten honderden andere Herenthoutenaren van de gezelligheid op de door vrijwilligers ingerichte kerstmarkt. Tussen en na de kerkconcerten brachten leden van de Herenthoutse muziekacademie en koor Jubilé live muziek in een tent.

Spek met boterham

Voor de kleinsten was het plezier gegarandeerd aan het ‘prijzenrad’ of bij ‘touwtje-trek’. “Altijd prijs, altijd gewonnen”, klonkt het bij de mensen die hun beste beentje voorzetten in de kraampjes. Voor de mama’s en de papa’s die langskwamen in het park werd dan weer jenever, gluhwein, een lekker biertje of cava voorzien. Nog niet genoeg aanbod? Dan kon men deelnemen aan een tombola, op de foto met de kerstman of de maag vullen met spek met een boterham.

Wat een succes!

Na haar twee gesmaakte concerten in de kerk, waarbij het ene na het andere kerstnummer de revue passeerde, zakte zangeres Belle Perez nog even af richting de kerstmarkt. “Wat een succes vanavond in Herenthout”, klonkt het bij haar bezoekje in het park. “Misschien moeten we hier wel een traditie van maken!”

Mooie toekomst

Een mening die ook de werkgroep rondom het gebeuren wel eens in de mond nam afgelopen weekend. “Goh, eigenlijk zijn we nu wel vertrokken voor een mooie toekomst met onze Kerstmarkt. Aangezien het grote succes kunnen we niet meer terug nu”, klonk het meermaals.

Volledig scherm Belle Perez tijdens één van haar twee concerten in de Herenthoutse kerk © Adrie de Kok

