Bakker Peter (56) van bakkerij Eykens onverwacht overleden: “Het was de laatste warme bakkerij in het dorp”

Na de drukte van de eindejaarsperiode en Verloren Maandag zou bakkerij Eykens in de Vonckstraat voor één week sluiten. De kans is groot dat het niet bij die ene week zal blijven. Bakker Peter Lenie is dinsdagochtend overleden. Hij was al een tijdje ziek, maar toch komt zijn overlijden onverwacht. “Op de avond van het prinsenbal in Herenthout is hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na enkele dagen ziekenhuis en antibiotica, leek het beter te gaan. Woensdag is hij nog voor onderzoeken in UZ Leuven geweest. En er zouden nog bijkomende onderzoeken moeten gebeuren”, vertelt Guy Eykens. De vorige uitbater van bakkerij Eykens is erg aangeslagen door het overlijden van Peter Lenie. “Hij heeft vijftien jaar voor mij gewerkt totdat hij en zijn vrouw in 2016 de bakkerij hebben overgenomen”, vertelt Guy. “Peter is altijd een harde werker geweest. Toen hij nog voor mij werkte, bekommerde hij zich ’s nachts over het bakken van de broden. Maar hij kon alles als bakker. Ik had er bij de overname alle vertrouwen in dat de bakkerij in goede handen was bij hem. Anders had hij niet eerst vijftien jaar voor mij gewerkt.”