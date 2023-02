Back To Basicz laat Clamotte Rock dansen voor hun 15de verjaardag

Dit jaar viert Back To Basicz zijn vijftiende verjaardag en dat moet gevierd worden. Onder meer op het Clamotte Rock Festival in Herenthout geven hun verschillende DJ’s het beste van zichzelf.

Het gezelschap van Back To Basicz bestaat uit een flink aantal DJ’s die op feestjes in heel Vlaanderen en zelfs in het buitenland achter de draaitafels plaatsnemen. Het DJ-gebeuren bestaat dit jaar vijftien jaar is ondertussen al enkele jaren een vaste waarde tijdens het Hemelvaartweekend op Clamotte Rock in Herenthout. Op een afgelegen plekje op de weide knallen de hele namiddag en avond beats door de luidsprekers terwijl in de festivaltent het stevigere rock-gebeuren plaatsvindt.

Ibiza

In Herenthout krijgen dus ook dit jaar verschillende DJ’s van Back To Basicz weer een eigen stekje op het festivalterrein aan Oosterhoven op zaterdag 20 mei. ZT Musik, Rayco Santos & Stéphane Jonxis, Roma, Donelly, B2B Soundsystem, Freeee en Mixomaz verzorgen er de beats en zorgen ervoor dat Ibiza zich een klein beetje in Herenthout bevindt die dag.

Dagbladhandel

Clamotte Rock maakte eerder de komst van Noordkaap, Channel Zero, Guano Apes, Sons, Pat B, Sons of Lioth, The Yummy Mouths en Rhea bekend. Het festival vindt plaats op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei. Tickets zijn verkrijgbaar via de website of bij dagbladhandels ‘t Krantje in Herenthout en Papyrus te Nijlen.

