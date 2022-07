B3rgenbar brengt buurt bij elkaar tussen de maïsvelden: “Bij succes is uitbreiding volgend jaar mogelijk”

Uitbaters van de B3rgenbar zijn twee bevriende koppels, enerzijds Bart Lodewyckx en An Janssens en anderzijds Leen Van Hoof en Frederik van Limbergen. “Ik heb altijd het idee gehad om zoiets als dit eens op te starten, want ik vind het erg plezant om mensen over de vloer te krijgen. Mijn broer Michel heeft ook een café en daar ga ik altijd graag helpen.”

Hun vrienden waren dat idee ook genegen. “Ook wij hadden al lang het idee om een soort van zomerbar op te starten”, vertelt Bart, die met zijn vrouw An pizzafoodtruck Il Carrello uitbaat. “Het is begonnen met een simpel ideetje dat uiteindelijk naar deze B3rgenbar is gegroeid.”

Volledig scherm De B3rgenbar staat de komende drie zaterdagen garant voor verfrissende drankjes in de natuur. © Wouter Demuynck

Ovenverse pizza’s

De B3rgenbar is op een weide vlak naast de woning van Leen en Frederik gelegen. De naam verwijst naar de straatnaam Bergen en hun huisnummer. Bart en An wonen wat verderop in het dorp. “De grond is onze eigendom. We hebben het niet speciaal gekocht voor de zomerbar, maar het komt nu wel goed van pas”, lacht Leen.

“We hebben een vrij simpele kaart. We gaan geen speciale cocktails voorzien, maar bieden onder meer sangria, wijnen, cava, Aperol Spritz en toegankelijke tripels aan. Daarnaast zijn er de ovenverse pizza’s en bruschetta’s van de foodtruck Il Carrello.”

Volledig scherm Bart en An voorzien ovenverse pizza's en bruschetta's met hun foodtruck Il Carrello. © Wouter Demuynck

Loungehoeken

De B3rgenbar is enkel op zaterdag 23 en 30 juli en 6 augustus geopend, telkens van 13 uur tot middernacht. “We hebben het bewust wat beperkter gehouden, omdat het een echt testjaar is voor ons. Bij succes zouden we het volgend jaar wat kunnen uitbreiden door bijvoorbeeld ook vrijdag te openen, maar we hebben totaal geen idee hoeveel volk we over de vloer gaan krijgen. We hebben in totaal zo’n 120 zitplaatsen. Naast de tafeltjes voorzien we ook enkele loungehoeken. We gaan in elk geval proberen de mensen hier zo gelukkig mogelijk te maken en er een gezellig samenzijn van de buurt van maken, al moet ik zeggen dat de buurt hier al wel goed aan elkaar hangt.”

De uitbaters vragen bezoekers om zoveel mogelijk met de fiets te komen, gezien er niet veel parkeergelegenheid voor wagens is. De zomerbar is gelegen tussen fietsknooppunten 44 en 45, dus een bezoek aan de zomerbar kan perfect gecombineerd worden met een fietstochtje.

Volledig scherm In de B3rgenbar is het gezellig vertoeven tussen de maïsvelden. © Wouter Demuynck

