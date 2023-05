ANTWERPGEKTE IN DE KEMPEN: Drie generaties bij familie Smets dromen van landstitel: “Wie weet zien we dan volgend jaar Messi op de Bosuil”

“Ooooooohhhh Royal Antwerp, the one and only. The Great Old!” Die leuze galmt wel vaker door de woonkamers bij de familie Smets uit Herenthout. René (73), Dave (42), Nick (40) en Daan (15) tellen af naar de titelmatch. De Rood-Witte liefde wordt er met de paplepel ingegeven. Die befaamde lepel wordt nog steeds bovengehaald blijkbaar, of was het een bord? “Ook de jongste telgen van de familie — Stan (5) en Lou (2) — eten dagelijks uit een bord met een Bosuil op”, klinkt het. Het verhaal achter de bijnaam ‘Neekes van ‘t Stad’ verklaart de enorme liefde voor ‘The Great Old’.