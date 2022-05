Amerikanen van Fun Lovin’ Criminals in het najaar op podium Zaal Lux

Jaren negentig

Het was ergens in de jaren negentig dat een band uit Now York op de proppen kwam met hun debuutalbum ‘Come Find Yourself’. Singles als ‘Scooby Snacks’, ‘The Fun Lovin’ Criminal’, ‘King of New York’ en ‘Smoke ‘em’ zijn nog steeds songs van formaat. Het album werd een instant classic en de grote festivals zetten hun poorten meteen wijd open voor deze band.

“‘Everybody be cool ,this is a robbery’. Misschien één van de bekendste filmquotes uit Pulp Fiction, maar minstens even bekend als de openingszin van Scooby Snacks, de eerste wereldhit van de New Yorkse band Fun Lovin’ Criminals”, klinkt het bij MinC. “Met hun aanstekelijke blend van hiphop, rock ‘n roll, blues-jazz en latin-soul, werd hun muziek een internationale voltreffer. Zes studio albums en één triple live album later werken de heren aan hun zevende studioplaat, waarvan de release gepland staat begin 2023. Verwacht je dus aan een resem klassiekers en nieuw werk.‘Stick em up punk’, want Fun Lovin’ Criminals komen naar het podium van de legendarische Lux.”