Al snel nieuwe datum gevonden voor uitgestelde concert Gruppo Sportivo in Zaal Lux: Zaterdag 25 juni

Een tweetal weken geleden kwam het concertleven in de Herenthoutse Zaal Lux terug tot leven. Met optredens van De Mens, Gabriël Rios en Compact Disk Dummies zijn er drie concerten gepasseerd. In normale omstandigheden hadden ook de Nederlanders van Gruppo Sportivo tussendoor reeds op het podium gestaan, maar omdat één van de bandleden met corona geveld lag werd het optreden uitgesteld.

Al snel vonden de concertorganisatoren van MinC een nieuwe datum voor het concert van Gruppo Sportivo. Op zaterdag 25 juni komen ze met hun Spotify Tour 2022 naar de Herenthoutse zaal. De aangekochte tickets blijven geldig. Er worden terug tickets te koop aangeboden via de website van MinC vzw en in twee lokale café’s, namelijk Lux en Titanic.

Ook het komende weekend kunnen muziekliefhebbers in Zaal Lux terecht. Drie dagen achter elkaar organiseert MinC er optredens. Op vrijdag komen de Amerikanen van Arrested Development langs, op zaterdag is het de beurt aan Absynthe Minded (uitverkocht) en op zondag sluit Yevgueni het muzikale weekend in Herenthout af. Tickets zijn eveneens via de website te verkrijgen.